Bce | il taglio dei tassi può attendere ancora

(Di venerdì 26 gennaio 2024)fermi, finché sarà necessario. Scenario economico invariato. Nessuna sorpresa nel comunicato con cui la Banca centrale europea ha annunciato che il tasso di rifinanziamento resta al 4,50%, quello sui depositi al 4% e quello sulle marginal lending facilities, per le operazioni di rifinanziamento d’emergenza, al 4,75%. Discutere di tagli, in ogni caso, è stato giudicato "prematuro", ha spiegato poi in conferenza stampa la presidente Christine Lagarde, prevedendo che le pressioni sui prezzi "si attenueranno ulteriormente nel corso dell’anno", ma avvertendo anche che la rapida crescita dei salari e la minore produttività "mantengono alte le pressioni sui prezzi". Non solo, ma l’escalation del conflitto in Medio Oriente potrebbe rappresentare un rischio e per questo la Bce monitora costantemente l’aumento dei costi di spedizione. Invariato lo scenario economico: ...