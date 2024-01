Batterie | ecco l’unica vera arma per competere con la Cina sulle auto elettriche

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, nella giornata di ieri durante la conference call per la presentazione dei risultati trimestrali dell’azienda, ha usato parole molto dure per i sogni di elettrificazione del mondo occidentale. “Le casemobilistiche cinesi sono le più competitive al mondo” e senza l’adozione di dazi commerciali, specifica, “praticamente demoliranno la maggior parte delle altre casemobilistiche nel mondo”. Un’uscita dell’istrionico magnate che sicuramente non avrà fatto molto piacere a Pechino, considerando che Tesla rimane – da poco superata dalla cinese Byd per vendita dinel 2023 – uno dei principali clienti del solido ecosistema dellecinesi. Tesla possiede la sua più grande gigafactory a Shanghai, utilizza le...

La batteria ha una capacità di 92,5 ...Maserati GranTurismo Folgore, ecco i prezzi italiani dell'elettrica del Tridente 4 friggitrici ad aria COSORI in offerta, ma attenzione alla Moulinex 5 litri in ...Ecco spiegati i milioni di pezzi Cosori consegnati nel mondo ...per aumentare la produzione delle batterie 4680 Hyundai Ioniq 6, l'energia della batteria per far funzionare qualsiasi cosa Grazie al ...Ecco quali sono pregi e difetti ...per aumentare la produzione delle batterie 4680 Hyundai Ioniq 6, l'energia della batteria per far funzionare qualsiasi cosa Grazie al sistema Vehicle-To-Load della ...