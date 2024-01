Bastoni in dubbio | due le alternative per Inzaghi in Fiorentina-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Alessandronon ha ancora recuperato al 100% dall’affaticamento muscolare in Supercoppa.ha duenella mano per. DEFEZIONI ? Dopo la spedizione vincente in Arabia, con tanto di terza Supercoppa consecutiva portata a casa, ora per l’è tempo nuovamente di Serie A. Domenica sera ci sarà l’atteso e delicato match contro la. La trasferta a Riyad, oltre al trionfo e ai grandi e legittimi sorrisi, ha lasciato anche qualche scoria, chedovrà per forza di cose bypassare in quel di Firenze. Le squalifiche di Calhanoglu e Barella sono ormai arcinote, così come i loro sostituti. Ma la mini emergenza risulta anche in difesa. Alessandro, infatti, non ha recuperato al 100% e ...