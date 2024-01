Basket Serie C regionale Il Cmc fa visita al Pino E’ l’ultima chance di lottare per la B

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Altra partita molto impegnativa per il Cmc che domani faràalFirenze (ore 18.30) per l’ottava di ritorno della. Secondo i numeri la trasferta appare decisamente improba per la squadra del play-guardia Marco Mancini (nella foto) anche se ha dimostrato di non arrendersi facilmente neppure quando il passivo è pesante. I fiorentini occupano il terzo posto a quota 22 (17 partite, 11 vittorie e 6 sconfitte) ma, a 4 giornate dalla fine della prima fase, non hanno ancora la matematica certezza di entrare nelle prime quattro per giocare la seconda fase per la B inter. Certezza che arriverebbe proprio in caso di successo contro il Cmc e la contemporanea sconfitta di Agliana o Pontedera, o di entrambe. I carraresi, ottavi a quota 10 (16 partite, 5 vittorie e 11 sconfitte) ...

La Scuola Basket Ferrara perde contro la Cmp Global nonostante una buona prestazione. La squadra bolognese si dimostra più talentuosa ed esperta. La Sbf ha ancora bisogno di migliorare il roster per c ...Oggi, venerdì 26 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dot ...Alle prese con dei vincoli economici assai stretti, la Roma ha le mani legate sul mercato. Il margine di manovra è poco, ma non è da escludere che Tiago Pinto provi a fare un tentativo per Tommaso Bal ...