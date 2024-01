Basket Serie C Busnago-Apl | derby doc

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È il weekend delbrianzolo diC più “prestigioso“ tra la Fortitudoe la Galvi Lissone. E se i primi hanno rispettato solo in parte le aspettative della vigilia (ottavo posto e mai nel vivo della classifica il quintetto di Ascenzo reduce dal ko contro Pall. Milano), la squadra di Sebastiano Fumagalli è in piena lotta per il secondo posto alle spalle della comunque inarrivabile Romano di Lombardia che guida il gruppo con otto punti di vantaggio su Marinò & soci. La seconda piazza garantirebbe un ottimo ranking per i playoff, ma con un unico posto a disposizione per salire in B, questa stagione assomiglia per molte ad una sorta di transizione. Comunque, palla a due adomani sera alle 18.30; all’andata vinse di 29 l’Apl. Anticipa invece a questa sera Villasanta a caccia di una difficile ...