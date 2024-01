BASKET SERie a2 | effe | primato a rischio dopo il ko a cento Caja ritrova Aradori per le due gare verità Si parte con Cividale

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Per quanto possa sembrare un’esagerazione, se la si guarda dalla prospettiva improbabile di un primo posto in coabitazione con Forlì nel girone Rosso di A2, oltre a un bilancio da 16 vittorie e 4 sconfitte, il primo vero banco di prova di questa Fortitudo arriverà nei prossimi 80’ di gioco. Domenica alle 18 al PalaDozza (si va verso un altro tutto esaurito) arriverà infatti, in striscia positiva da 3 giornate, comprensiva di sgambetto proprio ai danni degli inquilini biancorossi dell’ultimo piano, e primo scoglio da superare per conservare la leadership nel raggruppamento, con un occhio ovviamente al big match Udine-Forlì, ovvero terza contro seconda. A chiudere il quadro arriverà fra una settimana la trasferta di Verona, che all’andata sancì la prima sconfitta casalinga della, che delineerà definitivamente la lineup della lunga fase a ...