Basket | Olimpia Milano col brivido in Eurolega Shields e Melli incantano | al Barcellona non riesce la rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Splendida vittoria per l’EA7 Emporio Armaniin. La squadra allenata da Ettore Messina si rilancia battendo ilsecondo in classifica per 71-67 al Mediolanum Forum di Assago nella 23a giornata. Splendida la performance di Shavon(23 punti), ma anche di Nicolòche, al di là dei punti, è magnifico in ogni fase del gioco. Ai blaugrana non bastano i 28 di Jiri Vesely, in grandissimo spolvero. Si parte nel segno del grande equilibrio, con l’che regge il ritmo delgrazie a un ottimo, molto in forma sui due lati del campo. Quando arriva il 12-12, però, è anche il momento del primo affondo da parte degli uomini di Messina. La difesa si stringe, McGruder, ...