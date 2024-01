Basket | Nba | i Jazz di Fontecchio vincono a Washington 123-108

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gen. -(Adnkronos) - Vittoria in trasferta di Utah (23-23) che passa 123-108 a(7-37). Inon si lasciano scappare la possibilità di strappare una vittoria in trasferta e sulle spalle di Lauri Markkanen (29 punti e 7 rimbalzi) e John Collins (22 punti e 16 rimbalzi) battono agevolmente gli Wizards. Alla prima partita dopo l'esonero di coach Wes Unseld Jr., la squadra di casa ha 26 punti da Kyle Kuzma e una doppia doppia da 12 punti e 14 assist da Tyus Jones ma non sembra mai davvero in grado di impensierire gli avversari. Ormai elemento inamovibile del quintetto di coach Will Hardy, anche aSimonegioca una partita solida: 10 punti con 4/7 dal campo, 7 rimbalzi e 2 assist in 21 minuti trascorsi sul parquet.