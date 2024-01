Basket LBA 2023 2024 | la 18a giornata su DAZN e Discovery

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sucon Eurosport e il canale in chiaro DMAX c’è il campionato di Serie A di, la LBA: si gioca la 18adi campionato. L’offerta disututtavia non finisce qui: in diretta anche l’Eurolega, l’Eurocup e laball Champions League oltre ai maggiori eventi FIBA con il … L'articolo proviene da Sport in TV.

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-ALBA Berlino , sfida valida per la 20^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo la vittoria di autorità ... (sportface)

Torna Basket Zone e torna con una grande sfida, Virtus Bologna contro GeVi Napoli, due delle squadre più entusiasmanti e vincenti in LBA: oggi, domenica 28 gennaio alle 18:15 su DMAX, in diretta dalla ...La Virtus Bologna torna a casa dopo due trasferte consecutive: vittoria di Varese in serie A e sconfitta in trasferta a Istanbul in EuroLeague contro il Fenerbahçe. Alla Segafredo ...Il duo è in forza nell’Under 19 della Generazione Vincente Napoli Basket sotto l’occhio attento di coach Lamberti e del loro presidente Grassi che seguono attenti la compagine biancoazzurra ...