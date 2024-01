Basket | la Virtus Bologna ospita Napoli in Serie A Impegni casalinghi per Milano e Brescia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) LaA discende in campo nel fine settimana alle porte per la diciottesima giornata della regular season 2023-2024. Due gli anticipi in programma sabato 27 gennaio, con le rimanenti sei partite distribuite domenica 28 gennaio dal pomeriggio fino alla sera: andiamo quindi a presentare brevemente cosa ci attende il turno imminente. Nel primo anticipo del sabato sera l’Umana Reyer Veneziaal Taliercio alle 19:30 la Dolomiti Energia Trentino: entrambe le squadre sono alla ricerca del pronto riscatto dopo la battuta d’arresto rimediata la settimana scorsa rispettivamente contro la Bertram Tortona (dell’ex coach oro-granata Walter De Raffaele) e la Germani. Alle 20:30 toccherà invece alla Givova Scafati affrontare la Nutribullet Treviso: i campani puntano a cancellare il ko contro Pistoia di sette ...

Penultima trasferta stagionale per il Basket Corato che si reca nella tana della Dinamo Brindisi per cercare di vincere e guadagnare due punti fondamentali per il prosieguo della stagione.È un sabato sera speciale quello che attende l'Umana Reyer impegnata al Palasport Taliercio nella grande sfida con Trento. La palla a due è in programma alle 19:30. Neven Spahija: "È molto doloroso es ...