Basket | Eurolega | la sfida tra Efes e Maccabi Tel-Aviv si giocherà a Riga

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il match del 26esimo turno della regular-season ditra AnadoluIstanbul ePlaytika Tel-, in programma l’8 febbraio, siin Lettonia all’Arenadella capitale e non a Istanbul come originariamente previsto. La decisione è stata presa considerando le raccomandazioni del governo turco e israeliano, in considerazione delle ostilità tra i due paesi. SportFace.