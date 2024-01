Basket | B maschile | il recupero Bcl cala il poker | ma quanta paura

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) BCL 81 SESTRI LEVANTE 73BALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 8, Barbieri 3, Lenci, Lippi 14, Barsanti 13, Simonetti 15, Tempestini 6, Del Debbio 5, Brugioni, Pierini 3, Trentin 14. All.: Olivieri. SESTRI LEVANTE: Lo Moustapha 9, Pittaluga 5, Cavallaro 7, Daunys 9, Costa, Anakwe 17, Pintus 9, Zini 2, Gallo, Barnini, Cartasegna, Bassi 15. All.: Bianchi. Arbitri: Zanzarella di Rapolano e Rossetti di Rosignano. Note: parziali 25-13, 50-31, 67-48. LUCCA - Quarta vittoria consecutiva che vale l’aggancio in classifica a Quarrata che, però, è in vantaggio per la differenza canestri. Pistoiesi quinti, Bcl sesta, ma con il quarto posto lì, a portata di mano, a soli due punti: un successo appena di distanza. Ildella terza giornata di ritorno che non si giocò il 21 dicembre per la legionella al "Palatagliate" ha avuto uno sviluppo ...