Barriere architettoniche | è possibile eliminarle facendo richiesta

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) E’fareal Comune di Maranello per accedere ai contributi per la regolarizzazione di opere per il superamento e l’eliminazione dellein edifici privati. Il termine per presentare le domande è il 1 marzo. I contributi, a fondo perduto, sono previsti da normative statali e regionali e riguardano la regolarizzazione di opere finalizzate al superamento e alla eliminazione dellein edifici privati dove risiedono portatori di handicap. Per accedere ai contributi si può presentaredecidendo se aderire alla graduatoria regionale, a quella nazionale o ad entrambe, utilizzando la modulistica predisposta, disponibile sulla sezione avvisi del sito Internet del Comune.