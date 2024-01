Bariano | coltiva 152 piante di marijuana e ruba elettricità | denunciato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 gennaio 2024). Unazione dicon furto di corrente è stata scoperta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviglio. I militari sono intervenuti a, nell’area industriale, in un capannone dove era stato segnalato un principio di incendio all’interno del locale in cui collocati i contatori elettrici. Dopo le verifiche curate dai tecnici della società elettrica, è stato scoperto un allaccio abusivo della corrente elettrica che alimentava quel capannone, al cui interno è stata trovata una piantagione dicomposta da 152e 128 germogli, contenuti in appositi vasi con terriccio. Lazione, perfettamente concepita e organizzata, era servita da un impianto di aerazione e uno di impianto di riscaldamento ...