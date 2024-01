Bardolino Film Festival 2024 | annunciate le date della quarta edizione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lamanifestazione, in programma dal 19 al 23 giugno, ruoterà attorno al tema 'Ritrovarsi'.ledel- Immagini, suoni e parole sull'acqua, manifestazione di punta dell'estate sulle rive del Garda che si terrà dal 19 al 23 giugno. Organizzato e sostenuto dal Comune dicon la direzione artistica del giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti, il BFF negli anni ha saputo imporsi come manifestazione culturale di qualità in una location unica. Tema dell'anno, che farà da filo conduttore alla selezione delle due sezioni competitive BFF Doc e BFF Short, è "Ritrovarsi" ...