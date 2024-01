Barcellona vs Villarreal – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ilcercherà di riprendersi dall’eliminazione ai quarti di finale della Copa del Rey quando riprenderà la sua campagna nella Liga contro ilsabato 27 gennaio sera. I catalani hanno subito una sconfitta per 4-2 contro l’Athletic Bilbao negli ottavi di coppa mercoledì scorso, mentre ilarriverà a questa partita dopo il pareggio per 1-1 con il Mallorca in campionato. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIl boss delXavi ha accettato il rischio di perdere il posto se non sarà in grado di portare a casa l’argento in questa stagione, e i catalani sono ora in lotta ...