Barcellona-Villarreal sabato 27 gennaio 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Catalani obbligati a vincere

Sabato 27 gennaio alle ore 18.30 si terrà la sfida valevole per la ventiduesima giornata di LaLiga 2023/24 tra Barcellona e Villarreal. La sfida sarà visibile in diretta streaming esclusiva sulla ...Il mercato dei rossoneri, infatti, al momento si è fermato a due sole operazioni concluse in entrata: il rientro dal prestito durato solamente pochi mesi di Matteo Gabbia al Villarreal e l’affare a ...Al Camp Nou di Barcellona si gioca il match valido per la ventiduesima giornata di Liga tra Barcellona e Villarreal. I padroni di casa sono in lotta al vertice, mentre gli ospiti stanno provando a ...