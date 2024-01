Barcellona | tegola Balde | infortunio e lungo stop | stagione finita per il classe 2003

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pessime notizie per ile per Alejandro, spagnolo, che vede concludersi anzitempo la. Stando a quando riportato da TV3 il giovane calciatore avrebbe riportato il distacco del tendine del bicipite femorale della gamba destra durante il match di Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao. Un problema serio, che se confermato necessiterebbe di un intervento chirurgico e di almeno 4 mesi di. Molto concreto quindi il rischio chepossa saltare anche gli Europei. Secondo “AS” il club blaugrana è in attesa dell’ok dell’agente, Jorge Mendes, per diramare il bollettino e soprattutto per procedere con l’operazione che dovrebbe svolgersi in Finlandia. SportFace.