Barbara D' Urso al settimo posto | l' ultimo trionfo | la classifica che spiega molte cose

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il 2023 ormai appare quasi un lontano ricordo. Un anno scandito da guerre, conflitti, la galoppata dell'inflazione, la morte di Silvio Berlusconi e tanti altri casi tra cronaca, politica, economia, sport, gossip e spettacolo. Bene, ma quali sono stati i temi più rilanciati dai quotidiani nel corso dell'anno scorso? Una risposta a tal proposito arriva da una ricerca di Volocom per Italia Oggi, il quotidiano di informazione economico-giuridica. Si scopre così che il tema in assoluto sul quale sono stati scritti più articoli nel corso del 2023 è la guerra in Ucraina, con oltre 2milioni di contenuti. Una prima piazza nettissima, indiscutibile: si pensi che il secondo tema nella graduatoria è l'alluvione in Emilia Romagna, con poco meno di 200mila articoli. E ancora, al terzol'arresto di Messina Denaro, quindi l'omicidio di Giulia Cecchettin e la morte di Silvio ...

