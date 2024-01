Bandecchi ri-parla in aula | Oltre il 40% degli italiani è d’accordo con me

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "Dai commenti il 40%è con me. Questo mi fa capire che potrò diventare presidente del Consiglio". Così il sindaco Stefano, tornato sulle sue dichiarazioni di lunedì a Palazzo Spada ("Un uomo nomale guarda il c... di una donna e ci prova...") nel corso del question-time di ieri. E’ stato il consigliere comunale del Pd, Francesco Filipponi, unico presente del centrosinistra, a chiedere spiegazioni. "Quello che è successo in Comune è stato registrato ed è sotto gli occhi di tutte le persone intelligenti che possono guardarlo e capirlo – così– Mi dispiace che una stampa non idonea e una serie di partiti di destra e sinistra si siano messi a farla tanta lunga su una cosa molto semplice e che tutti glicapiscono, basta guardare la reazione, ...