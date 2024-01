Bambina azzannata da un pitbull | non lo tenevano al guinzaglio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una bimba di appena due anni e mezzo è stataai piedi da un. È successo giovedì pomeriggio a Canepina, in provincia di Viterbo. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che la piccola al momento del ferimento si trovasse in piazza Garibaldi, quando improvvisamente il cane, che in quel momento girava libero, l’avrebbe attaccata ferendole i piedi. Sul posto i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla piccola, per poi trasportarla a Belcolle, dove tuttora sarebbe ricoverata. La piccola, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Leggi anche: “Il cane va tenuto al”, anziano massacrato per strada dopo un rimprovero: immagini terrificanti Denunciato il padrone Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo forestale che, durante le indagini, hanno riscontrato gravi ...