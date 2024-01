Balotelli | parla l’agente | “Stiamo lavorando per provare a tornare in Italia”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Enzo Raiola, agente di Mario, hato ai microfoni di Sportmediaset del futuro del suo illustre assistito. Il tutto senza escludere assolutamente la pista collegata al ritorno di “SuperMario” in. “Al momento è un giocatore dell’Adana,bassi e dico che c’è il 5% di possibilità di vederloin– spiega Raiola – C’è un progetto a cui, niente di imminente ma c’è. Vedremo come andrà, le cose comunque stanno iniziando a muoversi per un possibile ritorno in.” SportFace.

Le parole dell'attaccante dell'Adana Demirspor in seguito allo schianto in auto avvenuto ieri a Brescia (itasportpress)

Clamorosa ma concreta indiscrezione di mercato. Balotelli potrebbe tornare in Serie A in questo gennaio. Il club è pronto ad accoglierlo.Tra questi, si parla di Mario Balotelli, attualmente all'Adana Demirspor in Turchia, che avrebbe manifestato il desiderio di tornare a giocare in Serie A. Anche la Salernitana sembra interessata a ...