Baby Gang viola le misure imposte dal tribunale | scattano i domiciliari

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lecco – I carabinieri della compagnia di Lecco hanno arrestato il rapperin esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora con gli arresti. Il provvedimento trae origine dallezioni agli obblighi ai quali il rapper si trovava sottoposto a Lecco, a seguito dei fatti che lo vedevano coinvolto in una sparatoria avvenuta nel 2022 a Milano.

I carabinieri della Compagnia di Lecco hanno arrestato Mouhib Zaccaria, il trapper "Baby Gang", in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora con gli ...