Baby Gang | dal sold out al Forum al nuovo arresto | ora il concerto rischia di saltare

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lecco, 26 gennaio 2024 – Dopo quanto accaduto a Lecco la sera del 20 gennaio 2024, la situazione disi complica ulteriormente e con lui traballa la certezza del-evento ad Assago, in programma per il 6 maggio. La sua presenza non era ancora stata formalizzata, ma è innegabile che, dopo l’ultimo evento che l’ha visto protagonista, la sua posizione agli occhi dei giudici si complica, e con lui anche il lavoro. Il trapper di 22 anni è stato arrestato dopo una presunta sparatoria avvenuta in casa sua dove avrebbe ferito un suo amico con un “colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra”. Nell’ordinanza con cui i giudici hanno aggravato la misura cautelare del trapper, dall’obbligo di dimora a Lecco agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, vengono però revocate anche le “autorizzazioni sinora concesse”, ...