Autonomia differenziata | il 14 marzo il Sud in piazza a Milano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È una protesta che si allarga a macchia d’olio e che dal cuore del Sud sta per raggiungere la capitale simbolica del Nord. Il 14è la data scelta dal Coordinamento democratico contro l’, che riunisce una trentina di movimenti civici, per quella che gli organizzatori prevedono sarà “la più imponente manifestazione dell’ultimo ventennio”. Una manifestazione che andrà in scena in contemporanea a Napoli e. Il 14è la data scelta dal Coordinamento democratico contro l’per la manifestazione prevista in contemporanea a Napoli e“Perché è fin troppo evidente – sottolinea l’avvocato Elena Coccia, responsabile del Coordinamento – che a pagare gli effetti di questa legge sarà tutto il Paese, ...