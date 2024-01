Autonomia differenziata Casillo PD | “Pieno sostegno alle iniziative di De Luca”

che rischia di essere acuita dallo spinto processo di autonomia differenziata e di alimentare le sperequazioni: 20 regioni che legiferano in maniera diversa producono sistemi di salute discriminanti, ...La “Carovana dei diritti” giunge ad Asti mercoledì 31 gennaio. L’iniziativa ideata e promossa dalla FLC CGIL Nazionale ha visto, in data 16 novembre, ...Vediamo le previsioni di Prometeia per l’economia italiana nel 2024 L'aula del Senato ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa per l'attuazione dell'autonomia regionale differenziata ...