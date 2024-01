Australian Open | stratosferico Sinner | dominato Djokovic | finale conquistata

Jannik Sinner batte Novak Djokovic e va in finale agli Australian Open . Il tennis ta italiano classe 2001 ha sconfitto il 36enne serbo numero... (calciomercato)

LIVE Sinner-Djokovic 6-1 - 6-2 - 6-7 - 6-3 - Australian Open 2024 in DIRETTA : l’azzurro spodesta il re e vola in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.12 Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic per 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 in 3 ore e 22 minuti. Ha dominato ... ()