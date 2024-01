Australian Open | Sinner nella storia | Djokovic battuto in semifinale a Melbourne | in finale uno tra Medvedev o Zverev

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una vera e propria impresa. Jannikbatte per la terza volta consecutiva Novake vola in. Partita ai limiti della perfezione per l'altoatesino che mette fine alla striscia di vittorie consecutive (33) del serbo. Dopo la vittoria all'esordio alle Atp Finals e in semi