Australian Open | Sinner in finale | quando gioca – Avversario | programma | orario | dove vederlo in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La sveglia prima dell’alba e la strana sensazione di non essersi mai davvero svegliati, di vivere ancora nel mondo dei sogni: gli appassionati italiani di tennis hanno assistito così all’impresa di Jannikcontro Novak Djokovic nella semidegli. Ora la buona notizia è che per assistere alla, indomenica 28 gennaio, non servirà un’altra alzataccia.scenderà in campo per vincere il primo titolo Slam della sua carriera, a soli 22 anni, e raggiungere un altro risultato storico per il tennis italiano: nessun azzurro ha mai vinto in Australia. Il suoinsarà uno tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev, impegnati nella seconda semia ...