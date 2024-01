Australian open | Sinner in finale Djokovic ko in quattro set

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Quando l'Italia si sveglia e va a lavorare o a scuola, Jannik, strepitoso, liquida Novake si qualifica per ladegli. L' azzurro ha superato inset il numero uno al mondo con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3 in tre ore e 26' di gioco L'articolo proviene da Firenze Post.

ROMA - Jannik Sinner è in finale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e ...Jannik Sinner affronterà nella finale degli Australian Open, uno tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev. I due tennisti si affronteranno nella seconda semifinale del torneo australiano. Finale ...Ha tenuto sveglia mezza Italia. E proprio al suo Paese ha dedicato un pensiero dopo aver vinto la semifinale contro Novak Djokovic. «Buongiorno», ha scritto sulla telecamera nel ...