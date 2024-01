Australian Open | Sinner elimina Djokovic ed è in finale Sfiderà Medvedev

Roma, 26 gen – Dopo lo storico successo in Coppa Davis, una nuova gioia per il tennis italiano si delinea all’orizzonte: agli Australian Open a ... (ilprimatonazionale)

Australian Open 2024 - Zverev : “Non ero al 100% e mi dispiace. Difficile accettare una sconfitta del genere”

“Questo risultato è estremamente deludente per me perché da quando sono arrivato in Australia ho giocato ad un alto livello di tennis. Non so cosa ... (sportface)