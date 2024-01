Australian Open | Sinner è in finale Un match storico | una vittoria spartiacque | così ha battuto Djokovic

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È una di quelle giornate che segnano un prima e un dopo, e nel quale gli aggettivi si sprecano. Perfetto, dominante, inedito,. Una linea di demarcazione che segna un prima e un dopo, per una carriera e probabilmente per la storia di un movimento intero. Jannikè inagli, la prima in carriera. Jannikbatte il numero 1 del mondo Novakcon il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3, interrompendo la striscia vincente del serbo che durava dagli ottavi didell’edizione 2018 e da 33 partite consecutive. Lo fa in semi, come mai nessuno era riuscito a fare a Melbourne. Né Rafael Nadal, né Roger Federer.aveva un record di dieci semifinali vinte su dieci. Era un ...

Jannik Sinner è in finale all’ Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne ... (secoloditalia)

La Replica del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà visibile oggi in tv e in streaming: ecco di seguito l’ orario e dove vederla per chi ... (sportface)

La rivoluzione è compiuta. Sinner ha battuto in semifinale il re degli Australian Open, sua maestà Novak Djokovic. 6-1 6-2 6-7 3-6 il punteggio a favore dell’italiano. Jannik, dopo aver sprecato un ...Non lo so, abbiamo un tennis simile, cerchiamo di mandare dall'altra parte più palle possibile. Sarà la mia finale, non vedo l'ora di giocarla». Australian Open, Bolelli e Vavassori in finale nel ...Jannik Sinner batte Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2024 e vola in finale a Melbourne. La cronaca del match che il 22enne altoatesino si aggiudica per 6-1, 6-2, 6-7 (6-8), 6-3 in ...