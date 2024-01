Australian Open | Sinner da sogno! Batte Djokovic 3-1 e va in finale Ho imparato da lui

(Di venerdì 26 gennaio 2024) AGI - Jannikvola inagli, primo Slam della stagione. Ha battuto 3 set a 1 su Novak, attuale detentore del titolo. Il 22enne azzurro è stato impressionante nei primi due set che ha vinto senza sbagliare un colpo (6-1, 6-2). Il serbo si è ripreso al terzo che ha vinto al tie break 7-6 (8), annullando un match point all'italiano sul 6-5 . Maha poi chiuso la partita portando a casa il quarto set sul 6-3. E' stato il settimo confronto fra i due, il quinto in pochi mesi, dalla semidi Wimbledon dominata in tre set da Nole alla doppia sfida delle Atp Finals di Torino (una vittoria a testa) fino allo storico successo dell'azzurro in Davis a Malaga, in singolare e in doppio. Al Melbourne Park è stata però un'altra storia. Il ...

