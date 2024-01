Australian Open | Djokovic | “La mia peggior partita”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gen. (askanews) – Novaknon perdeva a Melbourne dal 2018 (ottavi con Chung)e quel che più fa male e che la sconfitta con Sinner è sembrata un passaggio di consegne. Non tanto nei confronti dell’altoatesino quanto di una giovane generazione di tennisti pronti ad avventarsi sul leone 37enne. Il serbo era imbattuto in semifinale agli, dove vantava uno stratosferico 10/10. “Voglio congratularmi con Sinner per aver giocato una grande, un grande torneo finora – le parole di– È meritatamente in finale. Mi ha completamente battuto oggi. Ero scioccato dal mio livello, non ho fatto molto nei primi due set. Immagino che questa sia una dellei partite del Grande Slam. Almeno quello che ricordo. Non è una sensazione molto piacevole ...