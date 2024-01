Australian Open | Daniil Medvedev | “Nel terzo set ho cambiato il mio gioco Sinner è impressionante”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024)ha raggiunto Janniknella finale degli2024. Decisiva per il russo la clamorosa rimonta contro Alexander Zverev. Il numero tre del mondo si è trovato ancora una volta sotto di due set, riuscendo a recuperare dopo oltre quattro ore di battaglia. Un inizio di partita ovviamente molto complicato per il russo: “Ero un pochino perso dopo i primi due set e lui non perdeva nulla al servizio. Mi sono detto che se dovevo perdere dovevo essere almeno orgoglioso di me stesso e di lottare su ogni punto. Alla fine sono riuscito a vincere e sono orgoglioso”.ha parlato del cambiamento attuato durante ilset: “Nelset ero stanco, non riuscivo più a correre, ho cercato di essere più aggressivo. Ha iniziato a ...