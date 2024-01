Australian Open | come ha fatto Jannik Sinner a battere Novak Djokovic? Il dato impressionante

(Di venerdì 26 gennaio 2024) C’è ancora tanta emozione, inutile negarlo, per quanto ha saputo fare. L’altoatesino (n.4 del ranking) si è imposto per 6-1 6-2 6-7 (6) 6-3 contro chi sembrava imbattibile a Melbourne,. Il n.1 del ranking ha dovuto prendere atto della superiorità del nostro portacolori e nello stesso tempo, specialmente nei primi due set, ci ha capito decisamente poco., infatti, ha cercato di mettere tanta aggressività nei suoi colpi, nel tentativo di provocare gli errori del rivale, che soprattutto lungo la diagonale di dritto e con il lungolinea di rovescio sono stati molti. In totale 54gratuti per Nole, segno che la pressione messa dal nostro portacolori ha lasciato il segno. Dal punto di vista tattico, dunque, l’interpretazione del giocatore nostrano è stata perfetta e lo si ...

5-4 Medvedev. Si ferma sul nastro il passante con il rovescio in back del tennista di Amburgo. Il russo ha ... (oasport)

2-1 Game Medvedev. Non passa il dritto inside in di Zverev. 40-0 Seconda al corpo vincente del numero 3 ... ()

Battere Djokovic in una semifinale degli Australian Open, in quello che fino a ieri era considerato il giardino di casa del serbo, assume una valenza simbolica ancora più forte. È scrupoloso, ...Dopo l'ennesima impresa, che gli è valsa la conquista della finale all'Australian Open, battendo non uno sconosciuto ma il numero uno al mondo, Djokovic, l'altoatesino Jannik Sinner si confessa ai ..."Mi congratulo con Sinner per aver giocato una grande partita, e un grande torneo finora. È meritatamente in finale. Oggi mi ha completamente surclassato. Ero scioccato". Novak Djokovic nell'insolito ...