Australian Open 2024 | Zverev | “Non ero al 100% e mi dispiace Difficile accettare una sconfitta del genere”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Questo risultato è estremamente deludente per me perché da quando sono arrivato in Australia ho giocato ad un alto livello di tennis. Non so cosa posso dire”. Un Saschamolto amareggiato si è presentato con queste parole in conferenza stampa dopo lapatita da Daniil Medvedev nella semifinale degli. “Ciò che mi ha fatto più male è non essere riuscito a chiudere la partita al tie-break del quarto set, quando sono andato sul 5-4 e ho servito. Ho perso entrambi i punti e quello del 5-5 per un colpo fortunato da parte sua, è davveroda”, ha detto il tennista tedesco.ha parlato anche di qualche problema a livello di salute in questi giorni: “Alla fine del secondo set ho iniziato a perdere energie e non mi sono ...