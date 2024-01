Australian Open 2024 | Sinner fenomenale | sconfigge Djokovic in quattro set e raggiunge la sua prima finale Slam

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Jannik, sei un fenomeno! Capolavoro del tennista azzurro, che batte inset Novake si qualifica per ladegli, lain carriera in un torneo dello. Prestazione da vero campione del classe 2001, che infligge al serbo lasconfitta della sua carriera in semia Melbourne e lo fa con un punteggio eloquente. 6-1 6-2 6-7 6-3 in 3h22? di gioco. Dopo due set a senso unico, il numero uno al mondo reagisce nel terzo, vincendo il tie-break per 8-6 dopo aver salvato un match point. Jannik però non si disunisce e completa l’opera nel quarto, conquistando il successo più prestigioso della carriera.perde il primo set del ...