Australian Open 2024 | Sinner affonda Djokovic | “In finale darò il massimo | è la prima in uno Slam”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Melbourne, 26 gennaio– – Jannikbatte Novakin semiaglie vola in. L’azzurro, numero 4 del mondo, oggi 26 gennaio supera il serbo, numero 1 del ranking, per 6-1, 6-2, 6-7 (6-8), 6-3 in 3h21? e per lavolta in carriera giocherà unain un torneo dello. Il 22enne altoatesino si aggiudica la sfida sul campo della Rod Laver Arena con una prova quasi perfetta: non concede nemmeno una palla break al miglior giocatore del mondo, che ingrana solo a sprazzi e incappa in 54 errori gratuiti.sbaglia meno (28 errori non provocati), attacca al momento opportuno (15 punti a rete su 18 discese) e ottiene punti ...