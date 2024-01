Australian Open 2024 | quando gioca Sinner la finale contro Medvedev

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Melbourne, 26 gennaio- Per la prima volta un italiano inagli. Jannikha fatto la storia in semibattendo il numero uno del mondo Novak Djokovic, di fatto dominandolo ad eccezione di un piccolo passaggio a vuoto nel tiebreak del terzo set, lasciato per strada con anche match point a favore. Ma Jannik non si è scomposto e ha chiuso al quarto con un punteggio netto quanto inequivocabile per 6-1 6-2 6-7 6-3. Superiorità schiacciante per l’altoatesino che è diventato l’italiano più giovane di sempre a raggiungere unaSlam e il quinto in totale a conquistare l’ultimo atto. Una notte da record, considerando cheè stato il primotore della storia a battere Novak Djokovic in una ...