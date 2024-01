Australian Open 2024 | programma | orari e ordine di gioco sabato 27 gennaio con Bolelli Vavassori

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il, l’die glirelativi alla giornata di27degli. Penultima giornata di match a Melbourne, dove si disputano due finali. La prima è quella del singolare femminile, che mette di fronte la detentrice del titolo Aryna Sabalenka e la cinese Qinwen Zheng, alla prima finale Slam della carriera. L’altro appuntamento è invece la finale del doppio maschile, in cui Simonee Andreacercano l’impresa contro i più quotati Bopanna/Ebden. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE27ROD LAVER ARENA Dalle 09:30 – (12) Zheng vs (2) ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Djokovic , incontro valevole per la prima semifinale maschile degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio e diritto del serbo. 30-40 Djokovic accelera di diritto, ma la palla finisce di poco in ... (oasport)

A Melbourne prima semifinale: Jannik sfida il serbo numero uno al mondo per un posto in finale ()

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Djokovic , incontro valevole per la prima semifinale maschile degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Sinner va fuori misura con il diritto. 40-15 Djokovic affossa in rete il diritto lungolinea. 30-15 ... (oasport)

Attesa per la semifinale degli Australian Open tra Sinner e Djokovic. E chi vuole vederla è costretto a una levataccia, la gara si gioca infatti alle 4.30 della notte italiana. Settimo duello tra l’az ...Semifinale di fuoco a Melbourne, dove il russo e il tedesco si affrontano per la ventesima volta in uno dei confronti ormai più iconici del tennis moderno Fabrizio Longo Scopriamo pronostico e quote d ...Jannik Sinner contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2024. L’azzurro, numero 4 del mondo, sfida il serbo, numero 1 del ranking. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, il 22enn ...