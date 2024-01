Australian Open 2024 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Iled ildegli, primo Slam della stagione in programma da domenica 14 a domenica 28 gennaio sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park. L’osservato speciale non potrà che essere Novak Djokovic, 10 volte e campione e a caccia del 25° Major della sua straordinaria carriera. Il serbo dovrà però battere una concorrenza non indifferente, composta da Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e soprattutto Jannik Sinner (seconda favorito per il titolo alla vigilia, come rivelato dalle percentuali di Tennis Abstract). In totale saranno ben sette gli azzurri in tabellone: oltre a Sinner ci sono anche Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Giulio Zeppieri e Flavio Cobolli. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MASCHILE TABELLONE ...