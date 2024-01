Australian Open 2024 | Medvedev ribalta Zverev al quinto set e lancia il guanto di sfida a Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Uno straordinario Daniilha battuto in rimonta e alset Alexander, qualificandosi così per la finale degli. Sarà il russo a contendere il titolo all’azzurro, dopo un ribaltone eccezionale quando tutto sembrava ormai perduto. Dopo aver perso i primi due set, con il tedesco che pareva in controllo, due set conquistati al tie-break e vissuti sul filo dell’equilibrio consentono adi volare alset, dove trova un break e su questo costruisce la sua vittoria. Negli ultimi tre precedenti, tre vittorie di: ma in finale Slam sarà una storia tutta nuova. Dopo quattro ore e ventidue minuti, punteggio finale di 5-7 3-6 7-6(4) 7-6(5) 6-3. PROGRAMMA E COPERTURA ...