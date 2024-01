Australian Open 2024 | Malagò celebra la vittoria di Sinner | “Ancora un’impresa | è di nuovo storia”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “, è di! Scritta con un talento dominante e una consapevolezza disarmante. Maestoso: supera di forza Djokovic e si regala – quinto azzurro di sempre in singolare – il primo atto decisivo di uno Slam, che equivale anche alla prima finale di sempre per il tennis italiano agli. Al tuo fianco per continuare a sognare. Grazie, Jannik“. Questo il post su X di Giovanni, presidente del Coni, dopo la storica finale raggiunta da Jannika Melbourne. L’azzurro ha sconfitto in quattro set Novak Djokovic e domenica andrà a caccia del suo primo titolo Slam. SportFace.

Un punto storico. Sono le 18.10 a Melbourne (8.10 in Italia), quando Sinner batte Djokovic in semi finale agli Australian Open . Un risultato storico ... (ilgiornaleditalia)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio, dirtto e volèe stavolta a segno per il tedesco . 40-AD Palla del controbreak Medvedev. ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Terzo ACE di Medvedev. 40-40 Impreciso il nuovo cambio in lungolinea del tedesco . 30-40 Palla break ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Medvedev. Gran risposta di Zverev, che vanifica tutto spedendo in corridoio un comodo ... ()

Jannik Sinner nella storia! Il tennista azzurro ha battuto oggi in semifinale il numero 1 al mondo Novak Djokovic, staccando il pass per la finale degli Australian Open 2024. Si tratta della prima ...In un colpo solo è diventato il primo italiano a giocare una finale agli Australian Open e anche il primo tennista nella storia a battere Djokovic in semifinale o finale a Melbourne. Lo ha fatto ...Jannik Sinner vola in finale agli Australian Open. Il leader del tennis azzurro ha battuto il n.1 Novak Djokovic in quattro set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3. Sinner conquista la sua prima ...