Australian Open 2024 | LaPresse | Discovery valuta finale Sinner in chiaro su Nove | ma ci sono ostacoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Come riferisce, ladeglicon Jannikin campo a far sognare l’Italia intera, in programma domenica 28 gennaio alle ore 09.30, potrebbe essere trasmessa in. La legge Melandri non viene in soccorso, dal momento che questo tipo di evento non è tra quelli da trasmettere obbligatoriamente in modo gratuito, mazioni in corso da parte di, che detiene i diritti tv della competizione di Melbourne, sulla possibilità di trasmettere insul’incontro. C’è però l’ostacolo delle piattaforme in streaming che hanno acquistato i diritti non esclusivi, ovvero Now, Dazn, Tim Vision e Prime. Attualmente, come per tutte le altre partite, la ...