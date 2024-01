Australian Open 2024 | il match point che consegna Sinner alla storia | è il primo italiano in finale a Melbourne VIDEO

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ildelcon cui Jannikha sconfitto in semidell’Novak Djokovic, raggiungendo la primain carriera in un torneo dello Slam. Non ha tremato nel momento cruciale l’azzurro, che un’ora prima aveva mancato unma è riuscito a riscattarsi, mandando definitivamente al tappeto il più quotato Novak Djokvic. Si tratta di un risultato storico per, diventato ildi sempre inall’. JANNIKÈ INEEEEEEEEEEEEEEE #EurosportTENNIS #Aus...

Jannik Sinner è in finale agli Australian Open : battuto il numero uno al mondo, Novak Djokovic , in semi finale con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3. ... (lanotiziagiornale)

A Jannik Sinner è riuscita una impresa, finora mai compiuta da nessuno: battere Novak Djokovic in una semifinale degli Australian Open. Per Jannik battere il numero 1 al mondo in uno Slam è una vittor ...Jannik Sinner è nella storia del tennis italiano. Il ragazzo di Sesto Pusteria ha appena raggiunto la finale degli Australian Open, la prima della sua carriera in uno Slam e per un giocatore azzurro n ...Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic in quattro set e si è qualificato alla finale degli Australian Open 2024. Il tennista italiano ha firmato un'autentica impresa sul cemento di Melbourne, batte ...