Australian Open 2024 | Djokovic | “Sinner è stato dominante Ho giocato male”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Melbourne, 26 gennaio– Non perdeva dal 2018 all’Novak. Questa notte Jannikha sfatato un altro mito. Lo ha battuto, dopo la vittoria in semifinale alla Coppa Davis, in un’altra semifinale e dello Slam di inizio stagione (leggi qui). Ha proseguito la striscia positiva nei confronti del tennista serbo, numero uno al mondo. Quest’ultimo è uscito sconfitto da una partita, giudicata da lui stesso, giocata. Ora l’Azzurro giocherà la finale nella giornata di domenica. Nole colleziona la terza sconfitta con l’altoatesino. Di seguito le parole di Novak(SkySport) “Complimenti, è” “Voglio congratularmi conper aver ...

Sinner è in finale agli Australian Open. Dovrà aspettare qualche ora per scoprire contro chi si giocherà l'atto conclusivo del primo Slam del 2024 a Melbourne, ...L'Italia è per la prima volta in finale agli Australian Open. Jannik Sinner si giocherà il titolo nel primo Slam della stagione contro il vincitore della seconda semifinale tra il tedesco Alexander Zv ...Dopo la vittoria contro Djokovic nella semifinale degli Australian Open, Jannik ha ricevuto tanti complimenti sui social da parte dei componenti della squadra di Davis ...