Australian Open 2024 | day 13 | storica finale per Sinner | Djokovic disinnescato Medvedev | che rimonta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Che nottata/giornata di tennis a Melbourne. Otto ore di tennis, due semifinali di altissimo livello e unsempre più italiano. Dopo ladi doppio raggiunta da Bolelli/Vavassori, anche Jannikè approdato all’atto conclusivo del torneo, sconfiggendo per la prima volta in carriera in uno Slam Novak. L’azzurro l’ha fatto da vero campione, dominando i primi due set e poi reagendo nel quarto dopo il match point sprecato nel tie-break del terzo. Sicuramente la pessima prestazione del serbo aiutato, ma stiamo pur sempre parlando di un giocatore che aveva sempre vinto in semia Melbourne (10/10, stesso bilancio delle finali) e del numero uno al mondo. Poco è importato a, che ha seguito il suo piano fino alla fine ed ha ...

Il tennista altoatesino è già certo di guadagna re 1,05 milioni di euro che raddoppierebbero in caso di trionfo in finale. Il successo agli ... (ilgiornale)

Jannik Sinner è in finale agli Australian Open e Paolo Bertolucci , ex vincitore della Davis nel 1976 e ora al microfono per Sky Sport, lancia un ... (sportface)

È Djokovic stesso ad ammatterlo: «Mi ha cancellato dal campo». Mai Nole era stato così in difficoltà fino a oggi, quando Sinner lo ha eliminato in semifinale agli Australian Open: «Prima di tutto ...Il 2022 è un anno difficile per Medvedev, perché nonostante raggiunga la prima posizione al mondo grazie alla finale degli Australian Open e a due titoli Atp vinti, comincia a calare nel rendimento.Il fuoriclasse serbo: "Jannik è cresciuto molto, è più preciso e veloce" MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Ci voleva uno splendido Jannis Sinner per condannare Novak Djokovic alla prima sconfitta in ...