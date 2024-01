Austin Butler | Ho dovuto scegliere tra lo screen test per Top Gun | Maverick e dire sì a Quentin Tarantino

(Di venerdì 26 gennaio 2024)ha rinunciato a sostenere il provino per Top Gun:per comparire in un piccolo ruolo in C'era una volta a... Hollywood. Cometra Tom Cruise e? È un dilemma chehaaffrontare prima che la sua interpretazione di Elvis Presley nel film di Baz Luhrmann lo trasformasse in una star globale. Durante un'intervista nel podcast Happy Sad Confused, l'attore ha confessato di avertra sostenere loper Top Gun:o accettare l'offerta di. "Alla fine hotra ...

Austin Butler ha rinunciato a sostenere il provino per Top Gun: Maverick per comparire in un piccolo ruolo in C'era una volta a...Hollywood. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 26/01/2024 Come scegliere ...Masters of the Air: tutto sulla serie tv di Steven Spielberg che omaggia gli uomini dell'8ª Forza Aerea disponibile su Apple TV+.Con un eccellente cast capitanato da Austin Butler e Callum Turner. Disponibile su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) dal 26 gennaio. La recensione Dopo i ...