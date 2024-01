Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 gennaio 2024) In occasione, sabato 27 gennaio in prima serata e in esclusiva susarà trasmesso Auschwitz – MemorieShoah, lotratto dalla serie BBC prodotta dal noto e pluripremiato documentarista Laurence Rees. L’autorevole voce del giornalista e conduttore televisivo Gad Lerner accompagnerà gli spettatori in un viaggio dedicato allaattraverso il racconto di Auschwitz, luogo simbolo di uno dei più grandi e spaventosi crimini contro l’umanità, microcosmo dello Stato nazista che prevedevaSoluzione Finale, l’eliminazione di massa degli ebrei. Unendo filmati d’archivio rari, documenti visivi dei campi di ...